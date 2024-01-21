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Газовый терминал вспыхнул в порту в Ленинградской области

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар вспыхнул в терминале по перевалке газового конденсата компании «Новатэка» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатора Александр Дрозденко.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. <…> В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», — написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

В районе терминала находились порядка пяти танкеров под флагами Панамы, Габона, Либерии и Греции, приводит РБК данные сервиса отслеживания морских судов Marinetraffic,


«Фонтанка» пишет, что очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. В момент происшествия в порту шла погрузка на суда из Панамы, также у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

«Новатэк— Усть-Луга» — комплекс по  перевалке стабильного газового конденсата. Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.

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Топ комментариев

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

nicollaich

Цеивроппейцы отведали люлей по щщам.