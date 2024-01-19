Полицейские спасли замерзающую на дороге девочку

Полицейские в Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку, обнаруженную на сельской дороге в Ирбейском районе, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Выяснилось, что малышка потерялась во время катания с горок

Одиноко идущего в сторону леса ребенка заметил патруль. Девочка была без рукавиц, у нее сильно замерзли руки. Было около 15 градусов мороза и дул холодный порывистый ветер. Один из инспекторов отдал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться.

«Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Врачи диагностировали девочке отморожение пальцев обеих кистей первой стадии. Участковый нашел мать ребенка. Выяснилось, что она отпустила девочку с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома.

В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой. Отмечается, что сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.