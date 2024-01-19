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«Ренессанс Капитал» спрогнозировал курс доллара в 2024 году

Источник:
РБК
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Серьезных драйверов для укрепления рубля до президентских выборов и падения курса после них в России в настоящий момент нет, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Она ожидает средний курс доллара на уровне 91,2 в 2024 году. Но она подчеркнула, что на валютном рынке сохраняются внутренние факторы нестабильности в виде предстоящих президентских выборов и внешние факторы, например цены на нефть.

Укреплению курса рубля способствовало увеличение профицита торгового баланса на фоне стабилизации импорта и роста цен на сырье, приводит РБК мнение Донец. А обязательная репатриация и конвертация валютной выручки экспортерами поддержала укрепление рубля до «уровней, более соответствующих фундаментальным факторам», добавила она.

Сейчас явных отклонений курса, таких как были годом ранее при курсе 50–60 рублей за доллар и ценах на нефть 100 долларов за баррель, не наблюдается. Более того, внутренние факторы, которые могут сыграть в пользу рубля, они есть, объяснила эксперт.

Среди внутренних факторов укрепления курса рубля Софья Донец выделила жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, а также модификацию валютной части бюджетного правила, которая была приведена в соответствие с бюджетом.

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