Светящийся зеленый шар пролетел над Японией

Ярко-зеленый шар пролетел над Японией в понедельник, видео пролета небесного тела появились на YouTube.

Одним из первых об огненном шаре сообщил в своем блоге куратор краеведческого музея города Хирацука Дайти Фудзии, который опубликовал соответствующий ролик. По расчетам Фудзии, объект летел со скоростью около 42 километра в секунду.

Траектория его полета пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано, передает телеканал NHK. Очевидцы рассказали, что спустя несколько минут после появления в небе зеленого объекта в ряде префектур был слышен звук, напоминающий звук взрыва.

<br>

Астрономы считают, что огненный шар представлял собой болид, сгоревший в атмосфере. При финальном разрушении метеорита в воздухе мог произойти взрыв. Однако небольшие фрагменты небесного тела могли уцелеть и упасть на землю, предполагают специалисты.