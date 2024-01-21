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Подлодки проекта 949А оснастят «Ониксами» и «Цирконами»

Источник:
РИА Новости
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Атомная подводная лодка проекта 949А «Антей»
Атомная подводная лодка проекта 949А «Антей»
Фото: Сергей Коновалов / CC BY 4.0

Атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» оснастят ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон» и они станут выполнять задачи, схожие с задачами серии новейших лодок проекта 885/885А «Ясень», сообщил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина.

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщал РИА Новости, что модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет и смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов».

На Дальневосточном заводе «Звезда» ведутся работы по ремонту с модернизацией атомной подлодки проекта «Иркутск». Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по проекту 949АМ, должен стать атомный крейсер «Челябинск».

По словам командующего ТОФ, лодки проекта 949А имеют очень хороший модернизационным потенциал.

Подлодки 949А «Антей» разработаны в Центральном конструкторском бюро «Рубин». В 1985-1996 годах было построено 11 подлодок этого класса. Субмарины имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн. Основное вооружение лодок проекта 949А — 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит».

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