НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые описали людей, тайно снимающих презерватив во время секса

Источник:
Sibnet.ru
535 0

Психологи из Университета Саншайн-Кост (Австралия) описали психологический портрет людей, склонных тайно снимать презерватив во время секса, тем самым подвергая партнера риску.

Ученые установили, что люди, демонстрирующие более выраженные черты личности из Темной триады (макиавеллизм, нарциссизм и психопатию) проявляли большее возбуждение от тайного снятия презерватива во время секса, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Psychology & Sexuality.

С точки зрения психологии тайное снятие презерватива во время интима — акт нарушения доверия и согласия при сексуальных контактах, поскольку он подвергает другого партнера риску возникновения инфекций, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.

Исследования показали, что люди с выраженными чертами Темной триады более склонны к физическому и сексуальному насилию и другим девиантным действиям.

Еще по теме
Злоупотребление порно приводит к разочарованию в браке
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Треть мужчин согласилась бы иметь более одной партнерши
Лимит на соцсети улучшил психическое состояние людей
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать»
Обсуждение (0)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

Удавиков

недаром окраинцы панически боятся якутов, бурятов и тувинцев

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

nicollaich

Цеивроппейцы отведали люлей по щщам.