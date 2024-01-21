Ученые описали людей, тайно снимающих презерватив во время секса

Психологи из Университета Саншайн-Кост (Австралия) описали психологический портрет людей, склонных тайно снимать презерватив во время секса, тем самым подвергая партнера риску.

Ученые установили, что люди, демонстрирующие более выраженные черты личности из Темной триады (макиавеллизм, нарциссизм и психопатию) проявляли большее возбуждение от тайного снятия презерватива во время секса, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Psychology & Sexuality.

С точки зрения психологии тайное снятие презерватива во время интима — акт нарушения доверия и согласия при сексуальных контактах, поскольку он подвергает другого партнера риску возникновения инфекций, передающихся половым путем, и нежелательной беременности.

Исследования показали, что люди с выраженными чертами Темной триады более склонны к физическому и сексуальному насилию и другим девиантным действиям.