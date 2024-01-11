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Отдыхающие туристы сфотографировали «пришельцев»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа туристов в Бразилии сфотографировала на вершине холма двух странных существ. По мнению отдыхающих, они могут являться «пришельцами».

Туристы заметили причудливые фигуры на вершине холма, когда отдыхали на острове Илья-ду-Мел. Внешне они походили на людей, однако были трехметровой высоты, а также демонстрировали нечеловеческую гибкость рук, пишет Daily Mail.

Пришельцы на вершине холма
Пришельцы на вершине холма
Фото: © Sara Dalete

После того, как кадры «пришельцев» были опубликованы в соцсетях, большинство комментаторов посчитали, что туристы увидели на холме других путешественников, силуэты которых исказила перспектива. Другие решили, что на вершине установлены большие надувные фигуры.

«Нет никаких достоверных доказательств того, что произошло что-то, связанное с инопланетянами в этом районе, в полиции была зафиксирована лишь драка между молодыми людьми», — уточнил уфолог Ник Поуп.

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