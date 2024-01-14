Треть мужчин согласилась бы иметь более одной партнерши

Международная группа ученых пришла к выводу, что мужчины чаще, чем женщины, открыты полигинии (многоженству), а вот к полиандрии (многомужеству) оба пола относятся довольно прохладно.

Многоженство официально запрещено в большинстве стран, но существует в виде неформальных отношений — институте любовниц. Ученые из университетов Суонси, Южного Уэльса (Великобритания), Южной Каролины (США) и Ноттингемского (Малайзия) провели опрос, как к этому относятся люди.

Опрос показал низкий интерес к полигамным отношениям в целом, моногамия или одиночество были куда более предпочтительными формами брака для обоих полов.

Правда, мужчины при этом оказались в шесть раз более открытыми для полигинии, чем женщины, а вот половые различия в плане полиандрии были незначительными, приводит Naked Science результаты исследования.

Ученые пришли к выводу, что треть британских мужчин готовы иметь более одной сексуальной партнерши, но только 11% женщин согласились на подобные условия.