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Треть мужчин согласилась бы иметь более одной партнерши

Источник:
Sibnet.ru
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Две обнаженные девушки
Фото: © Pixabay

Международная группа ученых пришла к выводу, что мужчины чаще, чем женщины, открыты полигинии (многоженству), а вот к полиандрии (многомужеству) оба пола относятся довольно прохладно.

Многоженство официально запрещено в большинстве стран, но существует в виде неформальных отношений — институте любовниц. Ученые из университетов Суонси, Южного Уэльса (Великобритания), Южной Каролины (США) и Ноттингемского (Малайзия) провели опрос, как к этому относятся люди.

Опрос показал низкий интерес к полигамным отношениям в целом, моногамия или одиночество были куда более предпочтительными формами брака для обоих полов.

Правда, мужчины при этом оказались в шесть раз более открытыми для полигинии, чем женщины, а вот половые различия в плане полиандрии были незначительными, приводит Naked Science результаты исследования.

Ученые пришли к выводу, что треть британских мужчин готовы иметь более одной сексуальной партнерши, но только 11% женщин согласились на подобные условия.

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