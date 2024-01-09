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Опубликован трейлер новой игры Half‑Life

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Nvidia представила новый трейлер будущей игры Half-Life 2 RTX, видео показали на выставке CES 2024. Созданием проекта занимается Orbifold Studios.

Half-Life 2 RTX представляет собой ремастер культового шутера, в котором игрокам предстоит снова вернуться к роли Гордона Фримена. Фактически, это вторая часть игры с графическими улучшениями — трассировкой лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и DLSS третьего поколения.

Отмечается, что ремастер стал возможен благодаря RTX Remix, набору инструментов для моддинга, анонсированному Nvidia в 2022 году, который будет выпущен в бета-версии позднее в этом месяце.

При этом разработчики не только внедряют новые инструменты, но и перерабатывают модели персонажей и окружения — например, в локации Рейвенхольм стало в восемь раз больше полигонов в сравнении с оригинальной Half-Life 2.

Примерные сроки выхода Half-Life 2 RTX пока неизвестны. Ранее с помощью инструментов RTX Remix были выпущены два других ремастера — Portal RTX и Portal: Prelude RTX.

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