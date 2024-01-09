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Три главных продукты для здоровья сибиряка зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Квашеная капуста, тыква и селедка — три самых необходимых продуктов для сибиряка зимой, сообщил доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ Евгений Турло.

«Фрукты и овощи, которые поступают на прилавки сибирских магазинов сегодня, срываются не достигшими технической спелости, то есть зелеными, а потому в них низкое содержание витаминов», — приводит пресс-служба НГТУ мнение Турло.

Но чтобы восполнить запас необходимых веществ, достаточно обратить внимание на местные традиционные продукты питания.

Квашеная капуста богата витамином C, причем чем дольше капуста квасится, те больше его накапливает.

Тыква незаменима для людей, имеющих проблемы с иммунитетом, благодаря способности очищать стенки кишечника и поглощать вредные токсины.

Селедка, по мнению новосибирского химика, — основной источник витамина D, йода и других микроэлементов для жителей региона. Турло посоветовал возвращать в рацион скумбрию, мойву, камбалу и другие виды «обычной» рыбы.

Тем, кто хочет дополнительно помочь своему иммунитету, особенно в холодное время года, стоит включить в рацион природные препараты-адаптогены: китайский лимонник, золотой корень, женьшень, иван-чай (кипрей). Они не только укрепляют иммунитет, но и повышают тонус, работоспособность мозга, а также эмоциональную лабильность.

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск
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