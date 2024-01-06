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Патриарх Кирилл поздравил с наступающим Рождеством

Источник:
Sibnet.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Alexei Nikolsky, The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим праздником Рождества Христова и напомнил о «великой спасительной силе любви».

«Любовь — настоящая причина и движущая сила божественных поступков. Он привел в бытие мир и сотворил человека, щедро наделив его дарами. По любви пришел спасти его, когда тот отпал от общения со своим Творцом. По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы "любили друг друга"», — сказал патриарх.

Он призвал «прославлять воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами».

«Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой "всех в смятении и печали сущих"», — призвал Кирилл.

По словам патриарха, сила любви исцеляет равнодушие и злобу, ненависть и обиды, она также «смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений».

«Будем помнить о том, что если сам Вседержитель <...> обещал "пребыть с нами во все дни до скончания века", то нам нечего страшиться и бояться тревожных обстоятельств нынешнего времени. Откликаясь на великую любовь Спасителя, научимся же полностью вверять себя Господу и уповать на его благой промысл», — добавил Кирилл.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина это даже не про сказки, это серьезное и очень глубокое психическое расстройство - постоянно жить...

-CIIAPTAK-

Да какой долго?кто с них будет долги спрашивать?это так чисто на бумажке долг)))

DYNAMO7294

И депутатам государственной думу, тоже приготовиться

Max_tf700 Home

Это что звонки жуликов прекратятся?