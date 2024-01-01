Лотерея «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды

Лотерея «Русское лото» 1 января 2024 года разыграет более 2 миллиардов рублей, сообщается на официальной странице официального распространителя «Столото».

Розыгрыш праздничного тиража «Новогодний миллиард» состоится в 15.30 по московскому времени в прямом эфире телеканала НТВ. Также за ходом розыгрыша можно будет следить на YouTube-канале «Столото».

Главный приз лотереи — 1 миллиард рублей, его разыграют гарантировано. Согласно математическим расчетам, с вероятностью 60% его получит единственный победитель, но джекпот также могут сорвать два или даже три счастливчика.

Также в новогоднем тираже «Русского лото» №1526 разыграют еще миллиард рублей — в частности, сто человек получат по миллиону рублей. Остальные деньги распределят по более мелким выигрышам.

Быстрее всего узнать результаты и проверить свой билет можно будет в прямом эфире НТВ. Через несколько часов после завершения розыгрыша результаты опубликуют на сайте «Столото» — билеты можно будет проверить в личном кабинете или на вкладке «Проверка билетов».

«Новогодний миллиард» в 2024 году проводится в седьмой раз. Пока статус лотерейных миллиардеров обрели двое счастливчиков — слесарь Александр Земсков из Нижнего Новгорода (в 2023 году) и предпринимательница из Подмосковья Надежда Бартош (в 2020 году).