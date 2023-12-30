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Выросло число погибших при обстреле Белгорода

Источник:
Sibnet.ru
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При обстреле центра Белгорода украинскими военными погибли десять человек, сообщает МЧС России в телеграм-канале. Ранены 45 человек, в том числе четверо детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в ходе ракетного удара погибли двое детей. После обстрела в Белгороде включили сирены ракетной опасности, а граждан призвали укрыться в убежищах.

Под ударом оказались Соборная площадь, где находится правительство области, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. Один из ракетных снарядов попал в каток на Соборной площади, передает Baza.

В результате обстрела произошло десять возгораний, они были оперативно потушены. Также были повреждены около 40 гражданских объектов — в частности, дом правительства и медицинский колледж Белгородского государственного университета.

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