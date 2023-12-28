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Какой тираж называют «Новогодним миллиардом»

Источник:
Sibnet.ru
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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» 1 января считается главным лотерейным событием года, миллионы россиян покупают билеты праздничного тиража в надежде разбогатеть. Но в спешке можно приобрести билет совсем другого розыгрыша. Что надо знать, чтобы не ошибиться с тиражом «Русского лото?

Билет «Новогоднего миллиарда» стоит 150 рублей. В 2024 году в праздничном тираже разыграют 2 миллиарда рублей — главный приз в размере 1 миллиарда получит один или несколько счастливчиков, еще сто игроков получат по 1 миллиону рублей.

Номер новогоднего тиража

Понять, что покупается «новогодний» лотерейный билет, можно по номеру тиража. Номер главного тиража лотереи «Русское лото», который называют «Новогодним миллиардом», — 1526

Номер новогоднего тиража
Фото: © Sibnet.ru

Розыгрыш тиража №1526 состоится 1 января 2024 года в 15.30 по московскому времени.

Сверка бумажного билета

Проверить бумажные билеты «Русского лото» проще всего по уникальному дизайну — на них обязательно присутствует название праздничного розыгрыша «Новогодний миллиард». Кроме этого, на билете обязательно указан номер и дата тиража: №1526, 1 января 2024 года.

После покупки бумажного лотерейного билета игрок может зарегистрировать его в личном кабинете на сайте «Столото». Для этого в разделе «Мои билеты» нужно указать его идентификационный номер.

Сверка электронного билета

Покупая билет «Русского лото» онлайн также необходимо сверить номер тиража — «Новогодний миллиард» разыграют в тираже №1526. Самый простой способ сразу выбрать праздничный тираж — кликнуть на рекламный баннер «Новогоднего миллиарда» на главной странице сайта «Столото».

Кроме этого, тиражный номер указывается в правой верхней части страницы, на которой пользователь выбирает билеты лотереи. 

Продажи цифровых билетов «Новогоднего миллиарда» завершатся в 11.00 по московскому времени 1 января. Электронные лотерейные билеты, купленные после закрытия продаж, автоматически переходят на следующий тираж.

После приобретения дополнительная проверка номера тиража у электронных лотерейных билетов доступна на вкладке «Мои билеты» в личном кабинете «Столото». Там же можно будет узнать, выиграл билет или нет.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.