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Посадку на поезда по биометрии протестируют в России

Источник:
«Известия»
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Эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования при помощи биометрии пройдет в первой половине 2024 года, сообщил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

«Например, сейчас при посадке на "Сапсан" вы должны показать паспорт — биометрия может стать альтернативой в этом сценарии. На следующий год у нас запланирован эксперимент по этому проекту с коллегами из ряда ведомств и РЖД — пока в закрытом формате», — уточнил он.

Эксперимент будет проводиться на скоростных поездах дальнего следования. По результатам эксперимента планируется разработать сценарий массового применения технологии при посадке на «Сапсан».

Открытый пилотный проект планируется на второе полугодие будущего года, доступным для всех пассажиров сервис станет в 2025 году. В качестве биометрии будет использоваться сканирование лица.

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