Новосибирские физики испытали покрытие для термоядерного реактора

Сотрудники Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске испытали покрытие для стенок термоядерного реактора из карбида бора, сообщает пресс-служба учреждения. В перспективе разработку может получить Международный экспериментальный термоядерный реактор.

Испытания нового покрытия на установке ВЕТА Фото: © пресс-служба Института ядерной физики СО РАН

В ходе термоядерной реакции легкие атомные ядра объединяются в более тяжелые, при этом процесс происходит при температуре до 100 миллионов градусов. Стенки специальной камеры защищает магнитное поле, однако они все равно получают огромную дозу излучения.

Нередко случаются «срывы» плазмы, в итоге она попадает на стенки, что приводит к их разрушению. Новосибирские физики предложили использовать для стенок камеры карбид бора — этот легкий материал выдерживает высокие температуры и обладает высокой электропроводностью.

Сейчас образцы испытываются на установке ВЕТА, на них воздействуют мощным лазером, имитируя тепловую нагрузку от плазмы. Предварительно, карбид бора подтвердил свою высокую прочность. Кроме этого, он доступнее других соединений.

Международный проект по созданию термоядерного реактора объединяет ученых из Европы, США, России, Канады и Азии. В случае успеха на планете может начаться новая промышленная эра — с дешевой и безопасной энергией.