Лучшие сериалы 2023 года, которые cтоит посмотреть

Одни сериалы, такие как «Слово пацана», наделали шума, другие остались менее замеченными. Но не менее достойными. Главными хитами 2023 года стали сериалы, основанные на реальных событиях, а также остросюжетные и откровенные истории.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

В ролях: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач

Где смотреть: Wink, Start

Феномен года — сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект о подростковых бандитских группировках Татарстана в конце 1980-х годов. Сериал побил рекорды по просмотрам и стал самым обсуждаемым в Сети.

Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По сюжету, примерный школьник Андрей становится жертвой вымогательств пацанов с улицы. Не желая такой судьбы, герой просит нового друга Марата пришиться к группировке «Универсам». Андрей, уже с прозвищем Пальто, становится членом банды и его жизнь меняется — он становится пацаном с улицы.

«Король и Шут»

В ролях: Константин Плотников, Влад Коноплев, Евгений Ткачук

Где смотреть: Кинопоиск

Сериал «Король и Шут» снят в формате сказочной биографии реальной музыкальной группы.

Горшок, Князь и Шут — герои панк-сказки, в которой студенты реставрационного училища стали одной из главных рок-групп страны, собрали «Юбилейный», покорили Москву, выступили как хедлайнеры на фестивале «Нашествие» и создали целую фэнтези-вселенную.

Группа вошла в историю, а тексты их песен ожили в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна.

«Мерзлая земля»

В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Чурсин

Где смотреть: Wink, Кинопоиск

Детективный сериал «Мерзлая земля» рассказыввает о серийном маньяке, который совершает преступления в небольшом приморском городе Озерске. Его жертвы — молодые женщины.

Фото: © кадр из сериала «Мерзлая земля»

Главная героиня — Лариса Айдарова, которая безумно любит своего молодого человека Максима. Оба работают таксистами. Однажды Максима обвиняют в преступлении. Следствие считает, что он маньяк, но Лариса не верит и начинает собственное расследование.

«Фишер»

В ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко

Где смотреть: Wink, more.tv, Кинопоиск

Сюжет сериала «Фишер» основан на реальных событиях — прозвище «Фишер» имел серийный убийца Сергей Головкин, орудовавший в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 годы. Он насиловал и убивал детей.

Мрачный триллер рассказывает о работе следователей, которые занимаются поимкой маньяка. Речь пойдет не только о ходе расследования, но и о судьбе людей, жизни которых сломали преступления маньяка.

«Плейлист Волонтера»

В ролях: Иван Янковский, Мила Ершова

Где смотреть: Okko

Сериал «Плейлист волонтера» снят по одноименной книге Артема Ляшенко, который описал события собственной жизни, в период, когда был волонтером в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: © кадр из сериала «Плейлист волонтера»

Главный герой сериала Михаил Штапич — 25-летний молодой человек, у которого нет ни семьи, ни карьеры. Однажды его самого искали волонтеры, и пытаясь разобраться, что же произошло перед собственным исчезновением, Штапич присоединяется к поискам следующего пропавшего человека и втягивается в работу поисковых отрядов.

«Актрисы»

В ролях: Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук

Где смотреть: Wink, Кинопоиск

Действие сериала происходит в вымышленном московском Главном драматическом театре и за его кулисами в период с 2014 по 2020 годы.

В центре сюжета три актрисы — Полина, Елена и Оксана. На протяжении трех актов, на которые условно разделен сериал, каждая из них переживает взлеты и падения, оглушительный успех и безнадежное хождение по кастингам, ожесточенную конкуренцию, зависть и предательство коллег и близких.

«Балет»

В ролях: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Федор Бондарчук

Где смотреть: Wink

В центре сюжета «Балета» бывшая советская прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем Рута Майерс, которая возвращается в Россию спустя почти 40 лет, чтобы поставить на сцене главного балетного театра страны спектакль.

Фото: © кадр из сериала «Балет»

Рута вынуждена заново выстраивать отношения с друзьями и врагами, за прошедшее время ставшими ключевыми людьми в русском балете, но главное — с худруком театра Андреем Прониным и его семьей.

«Секс. До и после»

В ролях: Ангелина Пахомова, Анна Снаткина, Яна Кошкина

Где смотреть: Okko, Start

Сериал рассказывает о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него. Проект состоит из нескольких новелл.

В одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане. В другой — случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям.

«Черное облако»

В ролях: Мария Мацель, Марьяна Спивак

Где смотреть: Okko

Драматический триллер «Черное облако» повествует о 20-летней студентке Оля со сложным характером. Оля ходит к психологу и на сессиях с ним пытается дать своей злости место, выпустить гнев.

Фото: © кадр из сериала «Черное облако»

Девушка рассказывает психологу обо всех людях, которые ее бесят, и желает им смерти в страшных муках. Среди таких людей — преподавательница в институте, лучшая подруга, парень и родители. И внезапно все они начинают умирать при загадочных обстоятельствах.

«Ласт квест»

В ролях: Петр Федоров, Александра Серзина

Где смотреть: Okko

Главный герой сериала — Олег. Обычный человек, который работает риелтором в большом современном городе, живет в одной квартире с женой и сыном, а свободное время любит проводить в компании любовницы Ляли, которая регулярно поставляет ему запрещенные вещества.

Однажды Олег попадает в опасную историю. Он забирает чужие запрещенные вещества, взамен у него похищают сына. Теперь герою нужно «работать» на неизвестных людей, чтобы вернуть ребенка.

«Цикады»

В ролях: Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина

Где смотреть: Кинопоиск

Главные герои сериала — выпускники школы. Учатся в ней самые разные дети и богачи, и ребята из неблагополучных семей.

В эпицентре событий оказываются Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя. На первый взгляд они обычные школьники, которые готовятся ко взрослой жизни, влюбляются и мечтают. Но каждый из них переживает личную драму, связанную в первую очередь с семьей.

Фото: © кадр из сериала «Цикады»

Когда в классе появляется новичок Антон, сын богатого бизнесмена, начинают разворачиваться события, которые приводят к страшному итогу.