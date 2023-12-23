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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден подписал рекордный оборонный бюджет США

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден утвердил закон об оборонной политике на 2024 финансовый год, который включает рекордные расходы на оборону. Они составят 886 миллиардов долларов, в расходах также зарезервирована финансовая помощь Украине, сообщается на сайте Белого дома.

«Закон предоставляет критически важные полномочия, которые необходимы нам в создании армии, требуемой для сдерживания будущих конфликтов, и в то же время поддерживает военнослужащих, их супругов и семьи, которые ежедневно выполняют эту миссию», — отметил Байден.

При этом американский лидер раскритиковал некоторые положения закона. Так, документ запрещает использовать средства, выделенные Минобороны, для перевода заключенных тюрьмы Гуантанамо некоторым иностранным государствам и в США. Байден призвал отменить ограничения.

Кроме этого, закон предусматривает отчетность Байдена перед комитетами Конгресса, которые должны включать в себя различную секретную информацию, связанная с военными оперативными планами. Американский лидер отметил, что в этих случаях необходимо предотвращать разглашение «крайне чувствительной информации».

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Asd10

Ай яй яй... Какая не хорошая эта Россия. Мешает и мешает. Надо с этим что-то непременно сделать!

pepelmetal

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nicollaich

Да ну на.Украина жы ничего не покупает.Ей жы всё поставляют забесплатно.

Uynachalnica

"Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022...