Байден подписал рекордный оборонный бюджет США

Президент США Джо Байден утвердил закон об оборонной политике на 2024 финансовый год, который включает рекордные расходы на оборону. Они составят 886 миллиардов долларов, в расходах также зарезервирована финансовая помощь Украине, сообщается на сайте Белого дома.



«Закон предоставляет критически важные полномочия, которые необходимы нам в создании армии, требуемой для сдерживания будущих конфликтов, и в то же время поддерживает военнослужащих, их супругов и семьи, которые ежедневно выполняют эту миссию», — отметил Байден.

При этом американский лидер раскритиковал некоторые положения закона. Так, документ запрещает использовать средства, выделенные Минобороны, для перевода заключенных тюрьмы Гуантанамо некоторым иностранным государствам и в США. Байден призвал отменить ограничения.

Кроме этого, закон предусматривает отчетность Байдена перед комитетами Конгресса, которые должны включать в себя различную секретную информацию, связанная с военными оперативными планами. Американский лидер отметил, что в этих случаях необходимо предотвращать разглашение «крайне чувствительной информации».