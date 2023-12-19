Пятая фаза Marvel осталась без главного суперзлодея

Студия Marvel уволила актера Джонатана Мэйджерса, исполнившего роль антагониста Канга Завоевателя, после того, как присяжные признали его виновным в домашнем насилии.

Как передает Deadline, актера признали в преследовании и нападении на его бывшую девушку – 30-летнюю британская танцовщицу Грейс Джаббари, еще по двум пунктам обвинения его оправдали. Мэйджерс заявил, что намерен отстаивать свое честное имя.

У студии были на Мэйджерса большие планы. Он уже появился в двух сезонах сериала «Локи» и «Человеке-муравье и Осе: Квантомании». Его персонаж Канг Завоеватель должен был стать антагонистом всей пятой фазы киновселенной и затмить даже злодея Таноса.

Финальное столкновение супергероев с Кангом было запланировано в фильме «Мстители: Династия Канга», его выход планировался на 1 мая 2026 года. Теперь у студии два варианта – или найти нового исполнителя на роль, как это произошло с персонажами Воителя и Халка. Тогда из-за финансовых и творческих разногласий студия заменила Терренса Ховарда и Эдварда Нортона на Дона Чидла и Марка Руффало.

Еще один вариант – замена суперзлодея и, соответственного, всего сюжета пятой фазы. Ранее инсайдеры сообщали, что Файги рассматривает возможность замены Канга на Доктора Дума. Это косвенно подтверждают последние сообщения ряда СМИ, заявивших, что после разрыва отношений с актером Marvel фильм «Мстители: Династия Канга» уже переименовали в «Мстители 5».