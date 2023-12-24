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Развенчаны четыре мифа о мастурбации

Источник:
Body+Soul
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Тема мастурбации, несмотря на сексуальное просвещение, по-прежнему вызывает споры и оставляет за собой шлейф мифов, пишет медицинский обозреватель австралийского издания Body+Soul Холли Беркельман.

Мастурбация с древности считалась грехом. В течение очень долгого времени люди полагали, что она может быть причиной всевозможных несчастий, начиная от проблем со здоровьем, заканчивая прямой дорогой в ад. И часть таких мифов живет до сих пор, сказала Беркельман.

Миф №1: мастурбация провоцирует появление прыщей. В реальности нет никакой связи между самоудовлетворением и проблемами с кожей. Более того, исследование, проведенное Королевской больницей в Эдинбурге, доказало, что оргазм улучшает состояние кожного покрова.

Миф №2: мастурбация приводит к проблемам со зрением. В фольклоре есть анонимные истории о людях, у которых лопнули кровеносные сосуды в глазах в результате оргазма. Но наука таких примеров не знает, отметила Беркельман.

Миф №3: мастурбация снижает чувствительность. Женщины бояться, что злоупотребление ей, особенно с вибратором, сделает половые органы менее чувствительными в сексе с партнером. Сексологи же говорят, что самоудовлетворение, напротив, может улучшить секс.

Миф №4: те, у кого счастливые отношения, не мастурбируют. Недавнее исследование Саутгемптонского университета доказало, что взаимная мастурбация партнеров вносит разнообразие в секс и повышает удовольствие от процесса, заключила Беркельман.

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