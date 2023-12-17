Самый длинный российский триколор развернули в «Шерегеше»

Самый длинный российский триколор появился в Кемеровской области на горнолыжном курорте «Шерегеш». Длина развернутого флага составила 1 700,42 метра, ширина — 4,5 метра.

«В Шерегеше поставили рекорд России: самый длинный триколор страны сегодня побывал на горе Зеленая. Флаг длиной 1 700,42 м и шириной 4,5 м растянули от вершины горы Зеленая и вниз по склону», — говорится в официальном сообщении телеграм-канала курорта «Шерегеш».

Участие в установке рекорда приняли более 350 сотрудников крупнейшего химического предприятия Сибири, которые приехали на курорт в рамках корпоративного выезда, сотрудники дирекции «Шерегеша», жители района.

Событие официально зафиксировано, результат будет внесен в Книгу рекордов России.

Предыдущий рекорд принадлежал Оренбургской области, где в августе 2023 года в честь Дня Государственного флага развернули триколор длиной 1 588 метров и шириной 4,5 метра.