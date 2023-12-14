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Чем отличается официальная седьмая серия «Слова пацана» от слитой

Источник:
Sibnet.ru
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Иван Янковский и Рузиль Минекаев в ролях Вовы Адидаса и Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото: © пресс-служба Ростелекома

Седьмая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла официально, она незначительно отличается от демо-версии, слитой в Сеть несколько дней назад.

Хронометраж в обеих версиях составил 50 минут. В рабочей копии серии был хуже звук, и некоторые эпизоды нуждались в доозвучании. В сюжетной линии было только три отличия.

В слитой серии Вова Адидас покидает группировку «Универсам» и назначает главным Зиму в качалке. В оригинальной версии действие происходит на улице, при этом Зимы в кадре нет.

Также в официальной серии Вова бьет Турбо, оскорбительно высказавшегося об Айгуль, а Марат при встрече с Андреем говорит, что отомстит за нее. В черновике эти сцены отсутствуют.

Финал самого обсуждаемого сериала года покажут 21 декабря.

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