Окна, трубы и одежда: ляпы в сериале «Слово пацана»

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» хорошо постарались, чтобы перенести на экран атмосферу Советского Союза конца 1980-х годов, но все же допустили ряд неточностей, а порой и откровенных ляпов.

В целом сериал вышел добротным в плане соответствия эпохе. Он не вызывает отторжение у людей, помнящих те времена, даже наоборот — погружает в воспоминания. В этом плане он резко выделяется на фоне отечественного телевизионного ширпотреба. Точно переданная атмосфера тех лет — одна из причин громкого успеха «Слова пацана».

Но, несмотря на старание авторов, в фильме допущены неточности. Ляпы не бросаются в глаза, не портят общей картины, но все же они есть.

Очевидные проколы

Очевидные ляпы, по большей степени, связаны с современной действительностью, которую трудно исправить. Возможно, создатели сериала и не пытались этого сделать, сконцентрировавшись на достоверности в значимых по смыслу видах. Но придирчивые зрители не оставили это без внимания.

Пластиковые окна

Эту неточность заметили многие. В то время в советских домах повсеместно стояли деревянные оконные рамы. Пластиковые — на Западе стали ставить в 1950-х годах. В СССР их не было. В России они появились не ранее 1995 года, широкое распространение получили только в нулевые года.

Пластиковые окна в зданиях на заднем плане

Пластиковые окна встречаются практически во всех сценах сериала на улице. Возможно, авторы «Слова пацана» намеренно не стали удалять пластиковые окна. Дома слишком часто мелькают на кадрах и «преображать» рамы техническими средствами, скорее всего, было бы накладно. А заменить в реальности — невозможно.

Полипропиленовые трубы

Этот ляп заметили только самые внимательные. Современная сантехника мелькнула в эпизодах, происходящих в больнице.

Полипропиленовые трубы под раковинами в больнице

Полипропиленовые трубы встречаются в процедурной, когда медсестра Наташа обрабатывает раны братьев-Адидасов. А ранее — на кадрах побега из больницы.

Здесь создатели либо просто просмотрели нюанс, либо видели его, но махнули рукой, признав несущественным.

Суворовское училище (СВУ)

В одном из эпизодов сериала Андрей и его мама приходят в Казанское суворовское училище и его берут туда на учебу. Но СВУ в советские времена были очень престижными учебными заведениями с конкурсом до 10 человек на место.

Андрей на собеседовании с начальником суворовского училища

Эти училища были в системе Минобороны и туда нельзя было просто прийти. в СВУ направляли военкоматы после тщательного изучения кандидатов, в том числе и в плане отношений с правопорядком. Любой сигнал из милиции сразу закрывал доступ в Суворовское училище.

Цветная зебра

Многоцветная разметка пешеходных переходов появилась в стране только в 2010-х годах. Авторы сериала, видимо, проигнорировали неточность в связи со скоротечностью кадра.

Цветная зебра, пластиковые окна и желтый милицейский «уазик»

В начале четвертой серии «Слово пацана» в кадрах погони можно увидеть сразу несколько неточностей — и пластиковые окна, и желто-белую пешеходную «зебру».

Музыка

Музыкальное оформление сериала тоже пришлось по вкусу зрителям. Некоторые песни из «Слова пацана» взлетели в чартах сразу после премьеры. Однако есть вопросы.

«Летний дождь». Эта композиция звучит на дискотеке в доме культуры, не случайным фоном, а с явным смыслом. Под нее Марат и Айгуль танцуют медленный танец. И все бы хорошо, но эту песню Игорь Тальков написал только в 1990 году.

«Ласковый май». Любовь «группировщиков» к этой группе и песне «Седая ночь в сериале преувеличена. Они слушали попсу, но больше ценили трек группы «Ласковый бык» под названием «Пацаны», а также композицию «Boys» певицы Сабрины. Позднее подростки стали слушать «Сектор газ».

Неочевидные неточности

Есть неточности, которые нельзя назвать откровенными ляпами. Это атрибуты, которые появились через год-два после времени в сериале, или вещи, которые теоретически могли быть.

Не та одежда

Зрители обратили внимание на то что, герои фильма носят одежду (в частности, турецкие свитеры и кофты), которые стали доступны только в начале 1990-х после крушения СССР. Тогда границы открылись и барахолки наводнил ширпотреб, завезенный из-за рубежа челноками. В конце 1980-х границы были еще закрыты и выбор «шмоток» был очень ограниченным.

Белый фартук школьниц

Айгуль в первых сериях постоянно ходит в белом фартуке. На одном из кадров в классе ее одноклассницы тоже в белых фартуках.

Но это была праздничная форма. В обычные будние дни девочки носили поверх школьного платья черный фартук.

Айгуль в белом праздничном фартуке

Есть мнение, что создатели сериала намеренно нарядили Айгуль в белое, тем самым показав ее нравственную чистоту. Косвенно это подтверждается сценой после изнасилования, когда Айгуль осталась только в темном платье, а фартук был снят.

Окраска милицейской машины

Дотошные зрители обратили внимание, что машина ППС в сериале желтого цвета, тогда как в 1988 году в МВД вышел приказ об их перекраске в белый цвет.

Желтый милицейский «уазик»

Но действия сериала происходят в том же 1988 году и милицейскую машину, возможно, просто не успели перекрасить.

Компьютер в милиции

В одном из эпизодов Андрей в отделе милиции играет в компьютерную игру. Многие зрители заявили, что этого быть не могло, поскольку вычислительной техники в милицейских подразделениях не было и быть не могло.

Андрей играет в компьютер в отделении милиции

Были тогда ЭВМ в милиции Казани или нет — точно неизвестно. Но в 1984 году был введен школьный предмет «Основы информатики и вычислительной техники» и школы начали оснащать компьютерами.

Ветераны органов вспоминают, что в лучшем случае у них были печатные машинки, а компьютеры стали появляться только в середине 90-х годов, и то — далеко не на всех столах. Но теоретически компьютер мог оказаться в милиции и не совсем официально.

Современные сигареты

Справедливости ради стоит сказать, что герои в подавляющем большинстве курят вполне аутентичные табачные изделия, вроде болгарских сигарет «Родопи».

Но по интернету разлетелся кадр, где Вова Адидас держит пачку с современной картиной-страшилкой. Судя по остальным деталям, это сцена в хоккейной коробке после побега из больницы в четвертой серии, где «отшили» Кащея.

На момент публикации такого кадра в сериале (в онлайн-кинотеатрах) нет. Либо авторы исправили неточность, либо это был не скриншот из серии, а какой-то кадр со съемок сериала, когда артист Иван Янковский решил закурить на самом деле.