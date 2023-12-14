Итоги года с Владимиром Путиным: главные заявления

Президент Владимир Путин впервые с начала СВО провел прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. Выбрали самые громкие ответы и заявления российского лидера.

Прямую линию президента впервые объединили с ежегодной пресс-конференцией, формат назвали «Итоги года с Владимиром Путиным». В результате 26 вопросов главе государства задали граждане, еще 33 — представители СМИ.

О военной операции на Украине

Контрнаступление Киева провалилось, положение российских войск улучшается практически по всей линии соприкосновения. Военная помощь Запада Украине не поможет, Россия продолжил СВО до выполнения поставленных задач.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Теперь вернемся к этим целям, — они не меняются. Денацификация Украины, ее демилитаризация, ее нейтральный статус», — подчеркнул Путин.

О второй войне мобилизации

Группировка российских военных в зоне боевых действий на Украине достигла 617 тысяч человек. В ходе первой волны мобилизации призвано 300 тысяч, успешно ведется набор контрактников — количество добровольцев на сегодня составляет 486 тысяч человек.

«Все вместе — будет под полмиллиона человек, вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — отметил глава государства.

О частных военных компаниях

Юридически в России нет ЧВК, поэтому существует проблема с признанием таких бойцов участниками военных действий. В результате Минобороны не может установить личный состав этих военных подразделений.

Несмотря на юридические сложности, права всех бойцов планируется восстановить, а также вернуть им все положенные льготы. Ведется соответствующая работа, при необходимости будут внесены изменения в законы.

О запрете абортов

Государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась, однако права и свободы женщины тоже должны соблюдаться. Запретами абортов добиться повышения рождаемости нельзя.

Президент отметил, что для решения вопроса нужно пропагандировать традиционные ценности, в которых ребенок воспринимается, как дар Божий. Также необходимо привести в порядок женские консультации, роддома, вводить дополнительные меры поддержки семей с детьми.

О ценах на яйца

«Знаете, что произошло? Спрос увеличился. Я сам яичницу люблю. Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил подорожание яиц президент.

Путин извинился за резкий рост цен и подчеркнул, что ситуация будет улучшаться — готовность импортировать яйца в Россию подтвердили сразу несколько государств, среди которых Белоруссия и Турция.

О задачах на новый срок

Главной задачей на новый президентский срок Путин назвал обеспечение суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан России. Без этого дальнейшее развитие государства будет невозможно.

«Укрепление суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы. И обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета», — пояснил президент.