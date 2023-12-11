Россия разработала технологию абсолютной защиты связи

Российские ученые разработали технологию абсолютной защиты информации, которая базируется на принципе неопределенности. Данные здесь переносят отдельные частицы — фотоны.

Согласно квантовым законам, если кто-то попытается перехватить ее и прочесть сообщение, то он неизбежно внесет изменения в свойства частицы, то есть испортит передаваемые данные. В результате это сразу заметит получатель информации.

Для внедрения квантового шифрования требуется уникальное оборудование. Ключевым устройством является детектор одиночных фотонов, прибор должен не просто считать элементарные частицы поштучно, а принимать закодированную информацию.

До недавнего времени такие детекторы выпускали всего три фирмы в мире. Теперь их производство освоили в Институте физики полупроводников Сибирского отделения РАН в Новосибирске, характеристики прибора — на уровне мировых.

Ученые усовершенствовали разработанную ранее конструкцию детектора одиночных фотонов на базе лавинного фотодиода и получили патент на одну из ключевых операций — легирование цинком. Также ведется работа над улучшением фоточувствительности.