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Ким Чен Ын сменил личный автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Ким Чен Ын прибыл на V Общереспубликанский съезд матерей
Фото: © кадр из видео SBS

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил личный автомобиль, но остался верен любимому Maybach.

Глава государства появился перед началом V Общереспубликанского съезда матерей на новом авто — теперь это Mercedes-Benz Maybach S650, обратил внимание южнокорейский телеканал SBS.

Телеканал вспомнил, что недавно Ким Чен Ын ездил на другой модели Mercedes-Benz — машину он привозил в Россию во время сентябрьского визита в Россию.

Повышенное внимание к автомобилям лидера Северной Кореи объясняется тем фактом, что наложенные на КНДР санкции ООН запрещают поставку в страну предметов роскоши, к которым относятся в том числе и дорогие автомобили.

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Политика #Мир #Автопром
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