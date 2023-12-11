Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил личный автомобиль, но остался верен любимому Maybach.

Глава государства появился перед началом V Общереспубликанского съезда матерей на новом авто — теперь это Mercedes-Benz Maybach S650, обратил внимание южнокорейский телеканал SBS.

Телеканал вспомнил, что недавно Ким Чен Ын ездил на другой модели Mercedes-Benz — машину он привозил в Россию во время сентябрьского визита в Россию.

Повышенное внимание к автомобилям лидера Северной Кореи объясняется тем фактом, что наложенные на КНДР санкции ООН запрещают поставку в страну предметов роскоши, к которым относятся в том числе и дорогие автомобили.