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Художница нарисовала песни Shaman'a

Источник:
Sibnet.ru
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Художница Божена Доду вдохновилась творчеством певца Shaman'a (Ярослава Дронова) и изобразила его портреты в контексте песен.

«Каждая композиция наполнена определенной эмоцией и атмосферой, что отозвались в моем сердце, и волны звука я перевела в волны света», — рассказала Доду.

Работы выполнены в технике цифровой живописи с нуля. «С нуля» означает, что в картине нет «подложки» и все картины нарисованы вручную с чистого листа (файла).

«Считаю, что залог его популярности в том, что он так любит дело своей жизни - музыку. Исконно русские звучания в переливах голоса и мелодий — пробудили дух народа», — объяснила большую популярность певца художница.

В коллекции Божены Доду, кроме Дронова, есть и другие знаменитости. Например, портреты Марка Тишмана, Фотия Мочалова, Владимира Путина, Владимира Маяковского.

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Культгид #Шоу-бизнес #Искусство
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