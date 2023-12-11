Художница нарисовала песни Shaman'a

Художница Божена Доду вдохновилась творчеством певца Shaman'a (Ярослава Дронова) и изобразила его портреты в контексте песен.

«Каждая композиция наполнена определенной эмоцией и атмосферой, что отозвались в моем сердце, и волны звука я перевела в волны света», — рассказала Доду.

Работы выполнены в технике цифровой живописи с нуля. «С нуля» означает, что в картине нет «подложки» и все картины нарисованы вручную с чистого листа (файла).

«Считаю, что залог его популярности в том, что он так любит дело своей жизни - музыку. Исконно русские звучания в переливах голоса и мелодий — пробудили дух народа», — объяснила большую популярность певца художница.

В коллекции Божены Доду, кроме Дронова, есть и другие знаменитости. Например, портреты Марка Тишмана, Фотия Мочалова, Владимира Путина, Владимира Маяковского.