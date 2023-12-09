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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названы лучшие игры 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Церемония награждения The Game Awards-2023 прошла в Лос-Анджелесе. На мероприятии, которое называют игровым «Оскаром», назвали лучшие игры 2023 года

Главным триумфатором стала Baldur’s Gate 3 — проект от Larian Studios получил награду в самой престижной номинации «Игра года», также его отметили еще в нескольких: «Лучшая RPG», «Лучшая поддержка сообщества», «Лучший мультиплеер», «Лучшая актерская игра» и «Голос игроков».

Baldur’s Gate 3 была разработана и издана бельгийской компанией Larian Studios. Ранее игра установила абсолютный рекорд, возглавив рейтинг самых высоко оцененных игр, выпущенных в этом году на всех платформах по данным сервиса Metacritic.

Alan Wake 2 получила три награды в категориях «Лучший арт», «Лучшая работа геймдиректора» и «Лучший нарратив». В номинации «Лучший приключенческий экшен» победила The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Лучшей семейной игрой стала Super Mario Bros. Wonder. Cyberpunk 2077 получила премию в категории «Лучшая поддержка игры».

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Игры #Экшены
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