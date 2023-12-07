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Кремль прокомментировал стрельбу в брянской школе

Источник:
«Ведомости»
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Российские власти приняли большое количество мер для обеспечения безопасности в школах, нужно определить, почему они не сработали в школе в Брянске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стрельбу в брянской гимназии №5.

«Это трагедия, и сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — сказал он.

Песков подчеркнул, что разбираться в обстоятельствах и причинах инцидента должны правоохранительные органы. Только после этого будет обсуждаться необходимость принятия дополнительных мер для предотвращения подобных нападений.

Утром 7 декабря ученица брянской гимназии №5 пронесла в школу помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам. Затем 14-летняя школьница покончила с собой. В результате стрельбы погибла одноклассница нападавшей. Еще пятеро подростков получили ранения.

По факту стрельбы СК возбудил уголовное дело об убийстве. По предварительным данным, ружье, которое школьница пронесла в гимназию, принадлежит ее отцу. Мужчину задержали и допрашивают.

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Батя на диване

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GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

corrector

судя по размерам оборонного бюджета, больше всего на свете писаются от страха конгрессмены ЛГБТША...

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?