Почему цены на яйца бьют рекорды

Куриные яйца стали лидером по росту цен. С начала 2023 года они подорожали на 42%. Эксперты говорят, что причина в наложении трех факторов — экономического, сезонного и повышении спроса. Стоит ли ждать снижения или хотя бы стабилизации цен на яйца?

На прошлой неделе (с 28 ноября по 4 декабря) куриные яйца в очередной раз обошли все продукты по динамике роста цен, подорожав еще на 4,23%, следует из данных Росстата. Теперь на прилавках не найти десятка яиц дешевле 100 рублей, даже категории С2. При этом куриное мясо, которое с начала года также пугало россиян меняющимися ценниками, за эти семь дней впервые упало в цене на 0,1%.

Причины подорожания

Еще летом стало ясно, что удорожание продукции птицеводческой отрасли бьет рекорды. В июле на проблему обратило внимание российское правительство, но решить ее не удалось. В октябре ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. «Чего курятина-то так подорожала?» — задал он вопрос чиновникам.

Но ситуация не изменилась. В ноябре продолжили дорожать и яйца, и курятина. Представители властей, производители и эксперты нашли объяснения этом феномену.

Дефицит. По мнению вице-премьера России Виктория Абрамченко, курирующей сельское хозяйство, главной причиной роста цен стало преобладание спроса над предложением. Она поручила Минсельхозу РФ найти способ увеличить производство.

Повышение спроса. Минсельхоз заявил, что с производством яиц в стране все в порядке и есть все основания рассчитывать на положительную динамику. Всему виной — повышение популярности этого продукта у простых потребителей.

«Яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены», — сказала гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в интервью «Парламентской газете».

Рост себестоимости. Производители говорят, что дело не в объемах производства и повышении спроса. Проблема в росте издержек на производство, которые непосредственно отражаются на отпускных ценах. Речь идет об увеличении затрат:

на корма, включая шрот, которые покупается за валюту;

горюче-смазочные материалы и логистику;

комплектующее оборудование;

импортные ветеринарные препараты и витамины;

упаковку;

кредиты, подорожавшие из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

Сезонный фактор. Эксперты полагают, что свою роль сыграл и сезонный фактор. Для яиц характерны колебания цен в течение года. «Каждый год после Пасхи торговые сети немного опускают цены — а потом, в конце лета — начале осени начинают их понемногу взвинчивать», — пояснила Бобылева.

Сибирский срез

Для Сибири не характерна проблема дефицита. Ежегодно в регионах Сибирского федерального округа производится почти 6 миллиардов штук яиц — это 15% всего российского объема.

По оценке Минсельхоза Новосибирской области, регион обеспечивает себя яйцами на 118%, производя 1,1 миллиарда штук. На каждого жителя приходится почти по 400 штук в год, при рекомендованной Минздравом норме в 270 штук. Другие регионы Сибири тоже не могут пожаловаться на недостаток этого вида продукции.

Поэтому в Сибири остаются другие факторы: повышение производственных затрат и сезонное удорожание.

«На рост стоимости яиц повлияли повышение цен на горюче-смазочные материалы, корма, ветеринарные препараты, оборудование, а также сезонный спрос на продукцию из-за открытия после летних каникул школ, детсадов и других учебных заведений, отправки продовольствия в северные регионы», — заявило Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Что дальше

Российские власти понимают, что куриные яйца — крайне важный для россиян продукт: высокие цены на него грозят социальным недовольством. Правительство России разработало комплекс мер для решения проблемы:

увеличение производства;



рекомендация торговым сетям о снижении розничной надбавки;



переход на долгосрочные договоры поставки в магазины, что стабилизирует цены;



льготные кредиты производителям;



обнуление импортной пошлины на зарубежное куриное яйцо.

Эксперты считают, что эти меры могут дать результат в течение нескольких месяцев. В ближайшей перспективе ждать снижения цен на яйца вряд ли стоит. Впереди новогодние праздники и люди с ажиотажем их раскупают.