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Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера шестого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась в видеосервисе Wink в четверг, 7 декабря. До финала осталось выйти еще двум сериям.

В сериале сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» речь идет о молодежных группировках, которые существовали в Татарстане в 1980-е годы.

В шестой серии покажут, как герой Ивана Янковского Вова-Адидас призовет своих к войне. Также в анонсе показано, что отношения Айгуль и Марата ждут сложности, а Вове-Адидасу сообщат, что он в розыске.

Смотреть шестую серию «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — эксклюзивный проект видеосервисов «Слово пацана. Кровь на асфальте» — оригинальный сериал видеосервисов Wink и Start. Новые серии выходят по четвергам, в 7.00 по мск. Финальная, восьмая серия будет показана 21 декабря.

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Культгид #Кинематограф
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