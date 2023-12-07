Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Премьера шестого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась в видеосервисе Wink в четверг, 7 декабря. До финала осталось выйти еще двум сериям.

В сериале сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» речь идет о молодежных группировках, которые существовали в Татарстане в 1980-е годы.

В шестой серии покажут, как герой Ивана Янковского Вова-Адидас призовет своих к войне. Также в анонсе показано, что отношения Айгуль и Марата ждут сложности, а Вове-Адидасу сообщат, что он в розыске.

Смотреть шестую серию «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — эксклюзивный проект видеосервисов «Слово пацана. Кровь на асфальте» — оригинальный сериал видеосервисов Wink и Start. Новые серии выходят по четвергам, в 7.00 по мск. Финальная, восьмая серия будет показана 21 декабря.