Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — эксклюзивный проект онлайн-кинотеатров Wink и Start. В Wink посмотреть криминальную драму можно по подписке, в том числе бесплатно по акции.

На момент публикации вышло шесть серий «Слова пацана». Новые серии выходят по четвергам. Финальная серия станет доступна 21 декабря.

Первая серия «Слова пацана» доступна бесплатно для всех пользователей онлайн-кинотеатра Wink, даже не имеющих подписки.

Как смотреть «Слово пацана» в Wink

Чтобы смотреть фильмы и сериала в Wink нужно зарегистрироваться. Для этого достаточно ввести номер телефона и код из СМС.

После регистрации станет доступна первая серия «Слова пацана» бесплатно. Для просмотра последующих серий потребуется оформить подписку на выбор. Купить сериал отдельно пока нельзя.

Первый вариант: подписка «Трансформер Акция» с неделей бесплатного пробного периода. По истечении семи дней подписка продлится за 399 рублей в месяц.

За неделю можно успеть посмотреть все вышедшие серии «Слово пацана» и еще множество фильмов. И решить — продлевать подписку или отказываться.

Второй вариант: подписка Wink+more.tv за 299 рублей, куда также входит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Если интересует онлайн-кинотеатр Wink в большом объеме, можно сразу оформить подписки, куда входит более богатые фильмотеки, пакеты ТВ, а также блоги, книги, музыка, караоке.

Сериал «Слово пацана» есть в подписках «Mixx Neo», «Wink 5в1», «Премиум».

Как скачать сериал «Слово пацана»

Wink позволяет скачивать контент на мобильные устройства, чтобы смотреть без интернета. Скачивание возможно только через приложение онлайн-кинотеатра.

Для загрузки сериала нужно зайти в его карточку и нажать на иконку со стрелочкой. Далее выбрать качество и скачать. Загруженные фильмы доступны в приложении через пункт меню «Еще», смотреть их можно в выбранном качестве независимо от наличия интернета.