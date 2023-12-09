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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появились промокоды на бесплатный просмотр «Слова пацана» в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Марат и Айгуль в шестой серии «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев (Адидас-младший) и Лев Зулькарнаев (Зима) дали зрителям промокоды на бесплатный просмотр.

По промокодам RUZIL и LEV14 две недели подписки на онлайн-кинотеатр Wink будут бесплатными.

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно зарегистрироваться в Wink — ввести номер телефона и SMS-код. Затем зайти в личный кабинет, выбрать «активировать промокод» и ввести RUZIL или LEV14. Промокод можно активировать один раз.

Смотреть «Слово пацана» в Wink по промокоду

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. В Wink первая серия доступна для всех пользователей бесплатно. На момент публикации вышло шесть эпизодов сериала из восьми, новые серии выходят по четвергам. Финал покажут 21 декабря.

Сюжет криминальной драмы Жоры Крыжовникова сосредоточен на криминальных уличных группировках, ставших «казанским феноменом» в конце 1980-х годах.

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