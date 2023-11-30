Что такое «казанский феномен». СПРАВКА

Банды подростков-гопников, деливших территорию, были во многих советских и российских городах в конце 1980-1990-х, но среди них выделяется «казанский феномен» — масштабами и иерархией.

Интерес к «казанскому феномену» возник после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Аналогичные группировки сформировались в Набережных Челнах, Ульяновске, Тюмени, Волгограде, Люберцах, Йошкар-Оле, Улан-Удэ.

«В Казани группировки были на каждом сантиметре и даже в тех домах, где селились члены обкома КПСС», — рассказывал в интервью автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев.

Молодежные банды в Казани изначально занимались контролем над территориями, это называлось «делить асфальт» и организовывали драки «стенка на стенку», которые нередко заканчивались смертями. Также их участники ездили в другие регионы, чтобы «показать себя». Не обходилось без квартирных краж и вымогательства денег.

Устройство банды

Группировки отличались возрастной иерархией: в самом низу находились младшие («скорлупа» или «шелуха»), за ними шли парни постарше («супера»), следом «старшаки». В крупных бандах насчитывалось до шести «возрастов».

Тех, кто не был «пришит к улице», называли чушпанами: у них не было прав, их могли избить, отнять деньги или вещи.

Члены «улиц» в любой момент должны были быть готовы к боевым действиям, поэтому в этой среде котировался ЗОЖ, было запрещено курение и употребление алкоголя.

«Иерархия походила на армейскую: младшие беспрекословно подчинялись старшим, а те — еще более старшим. По понятиям старший не может злоупотреблять властью и со своей молодежью должен поступать справедливо. За связь, дисциплину, межвозрастную коммуникацию, вооружение и сбор общака отвечали смотрящие в возрасте — обычно те, кто хорошо владел речью и обладал лидерскими качествами», — писал в книге Гараев.

Численность

По данным МВД СССР, на которые в своей книге «Жизнь по понятиям. Уличные группировки в России» ссылается социолог Светлана Стивенсон, в начале 1980х годов в столице Татарской АССР действовало около 90 подростковых группировок. Численность некоторых составляла от 300 до 400 человек.

Гареев в созданном им паблике «Казанский феномен» вместе с участниками насчитал около 150 «улиц», которые действовали в Казани в 80-х. Известными бандами считались «Тяп-Ляп», «Борисково», «Грязь», «Жилка», «Кинопленка», «Калуга», «Перваки» и «Хади Такташ».

Большинство уличных банд прекратило существование с распадом СССР и коренным общественно-политическим переломом, но некоторые трансформировались в известные в Казани ОПГ, сменив арматуру на огнестрельное оружие.