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Советник Зеленского признал, что Украина «на мели»

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти испытывают катастрофическую нехватку финансов, заявил газете Politico не пожелавший назвать себя советник президента Украины Владимир Зеленский.

«Мы на мели с точки зрения имеющихся финансов», — сказал чиновник. «Их не будет уже после декабря», — отметил он.

Ранее стало известно, что Зеленский в последний момент отказался выступать перед сенаторами США по видеосвязи по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву.

Зеленский планировал заявить сенаторам, что без дополнительных средств украинские власти, скорее всего, утратят контроль над частью территорий. «И в итоге сами Киев может быть под угрозой», — подчеркнул советник.

По мнению американских экспертов, Зеленский отменил свое выступление перед сенаторами по просьбе Белого дома, чтобы не обострять борьбу между демократами и республиканцами.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Деньги
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