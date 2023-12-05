«Мир» отменяет комиссию для платежей через «Госуслуги»

Платежная система «Мир» отменяет межбанковские комиссии для платежей, которые осуществляются через сервис «Госуслуги» на единые казначейские счета.

В частности, отмена комиссии распространяется на налоговые платежи, сообщил руководитель направления по разработке технологических стандартов Национальной системы платежных карт Сергей Панин.

«Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, что мы, собственно, и предусмотрели», — уточнил он.

Для этого платежная система «Мир» ввела новый учетный код для платежей, совершаемых на портале «Госуслуги». По платежам с этим кодом не будут браться комиссии с банков, а также обнулятся те комиссии, которые платили друг другу банки.