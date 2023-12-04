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«Госуслуги» запустили сервис безопасной купли‑продажи авто

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-сервис безопасной сделки купли-продажи подержанных автомобилей появился на портале «Госуслуг». Платформу разработали Сбербанк и Минцифры России, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Для совершения операции обеим сторонам надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив. Благодаря инновационному сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него», — говорится в сообщении.

Аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.

При этом продавец получает подтверждение, покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД, автомобиль больше не числится за прежним владельцем, поэтому он может не опасаться внезапных штрафов.

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Авто #Автоправо #Авторынок
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