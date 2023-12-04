Стоимость январского фьючерса на золото в моменте выросла на 2,89% — до 2140,7 доллара за унцию. Это новый исторический рекорд — выше отметки 2100 долларов цена унции золота поднялась впервые в истории.

Аналитики ожидают, что и в 2024 году цены на золото могут остаться выше 2000 долларов за унцию, достигая новых исторических максимумов. Среди факторов в пользу этого — геополитическая неопределенность, вероятное ослабление доллара США и потенциальное снижение процентных ставок, приводит РБК мнение экспертов.

«Ожидаемое снижение курса доллара США и процентных ставок в 2024 году является ключевым позитивными фактором для золота», — заявил глава отдела рыночной стратегии, исследований в области глобальной экономики и рынков в UOB Хенг Кун Хау. По его прогнозам, к концу 2024 года цены на золото могут достичь 2200 долларов за унцию.

Руководитель отдела стратегий на сырьевых рынках в TD Securities Барт Малек считает, что главным драйвером роста цен на золото станут покупки со стороны мировых центральных банков.