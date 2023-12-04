Опровергнута связь между убийством в Иркутске и «Словом пацана»

Группа подростков напала на школьника на остановке в Иркутске, мальчик получил несколько ножевых и умер. В Сети связали инцидент с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», но правоохранительные органы это опровергли.

Инцидент произошел вечером 2 декабря. 15-летний подросток в ходе конфликта получил как минимум четыре ножевых ранения. Спасти его не удалось. Задержаны шесть человек. Возбуждены дела по статьям 105 УК РФ (убийство) и 213 УК РФ (хулиганство).

В соцсетях появилась информация, что старшеклассника убили после вопроса: «С какого ты района, чушпан», который отсылает к обсуждаемому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

МВД Иркутской области опровергло взаимосвязь произошедшего с сериалом. Предполагаемый подозреваемый пояснил, что не его смотрел.

«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего, за последние дни, сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях», — сказала уполномоченный по правам ребенка Иркутской области Татьяна Афанасьева.