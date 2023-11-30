Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Вышла только половина серий «Слово пацана. Кровь на асфальте», но сериал уже вызвал большой резонанс. Вдохновленные историей подростки воспроизводят сцены драк, а обеспокоенные взрослые просят запретить показ. Что страшного показано в криминальной драме Жоры Крыжовникова ?

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — оригинальный сериал видеосервисов Wink и Start. Премьера состоялась 9 ноября, финальная восьмая серия будет показана 21 декабря. На момент публикации для просмотра доступны пять эпизодов в Start и Wink.

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова.

Оценки сериала еще до его окончания высокие. Рейтинг на Wink — 9,7 балла, на «Кинопоиске» зрители поставили ему 9 звезд, там же «Слово пацана» попало на пятую строчку топ-250 лучших сериалов. Рейтинг iMDb: 7.60.

О чем сериал «Слово пацана»

События разворачиваются в перестроечное время. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт».

Главный герой в «Слове пацана» — 14-летний Андрей. Мальчик из интеллигентной семьи, прилежный школьник и ученик музыкальной школы. Под влиянием нового друга гопника Марата превращается в такого же уличного «пацана с понятиями», как и те, кто раньше прессовал его.

Сериал основан на реальных событиях, снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о так называемом «казанском феномене». В 1980-е в Казани и ряде татарских городов образовалось множество молодежных группировок. Эти банды, имеющие четкие «законы» и иерархии, вели борьбу за «господство» над территориями.

Криминальная драма вышла с маркировкой «18+». В сериале присутствуют жестокие сцены массовых драк и «разборок». Режиссер акцентирует внимание на ультранасилии и показывает, что участие в группировке — это не детская забава, а выбор, несущий страдания и смерть.

Мнение критиков

После премьеры «Слова пацана. Кровь на асфальте» первыми на сериал обратили внимание кинокритики, которые сразу высказали полярные мнения.

«В «Слове пацана» масштаб и талант Крыжовникова как постановщика не просто крепнут, а превращаются в золото. Это серьезный и очень подробный кинотекст о целой эпохе: о закате Союза, о перестройке, о людях, который системный Молох перемалывал десятилетиями», — цитирует РБК критика Елену Зархину.

В то же время кинокритик Евгений Ткачев отметил, что делать выводы по первым сериям неверно, но сама затея Крыжовника восторга у него не вызвала. По мнению Ткачева, «выяснение отношений с прошлым», которым занялся режиссер, — так себе затея.

Появились последователи

Дальше ситуация получила совершенно неожиданное продолжение. Зрители, среди которых оказалось немало подростков, впечатлились сюжетом и начали переносить действия с экрана в реальную жизнь.

В соцсетях стали появляться видео, на которых подростки в Татарстане воспроизводят сцены драк из «Слова пацана». Ролики сопровождаются музыкой из сериала — песнями «Пыяла» группы АИГЕЛ и «Мой новый герой» группы «Мираж».

Фото: © скриншот Telegram

В Telegram начали возникать каналы с названиями ОПГ из «Слова пацана» и фанатские группы.

Сторонники запрета

Нарастающий среди подростков культ сериала не могли не заметить защитники морали и законности.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям, отметив, что он преподносит как норму жизни насилие, низкий уровень культуры и образования и романтизирует бандитов, формируя в итоге ложные представления о криминальном мире.

Высказались за запрет сериала, как пропагандирующего насилие и неуважение к закону, несколько депутатов Госдумы, в том числе зампред комитета по информационной политике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также на «Слово пацана» обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила о намерении «внимательно посмотреть» сериал.

Позиция защитников

Защитники у сериала тоже нашлись. Военкор Юрий Котенок считает, что «Слово пацана» предостерегает от повторения опасной истории.

«Сериал этот — по сути наглядное пособие на тему "что такое хорошо, и что такое плохо". Нет там никакой романтизации бандитизма, есть грязь, нищета, безысходность, насилие и путь, который не заканчивается ничем хорошим», — написал Котенок в телеграм-канале.

Некоторые высказались, что с таким подходом можно запретить «Бригаду», «Бандитский Петербург» и даже культовые «Жмурки» и фильм «Брат». И вообще ввести цензуру на любое творчество, которое не делит мир на черное и белое, как было при советской идеологии.

А то, как дети интерпретируют и реагируют на творческие произведения и поддаются влиянию улицы, — это вечный вопрос воспитания и контакта подростков с родителями. Взрослые не занимаются своими детьми, а потом винят всех, начиная от друзей-сверстников до президента.

Что ответил Роскомнадзор

Роскомнадзор не наделен полномочиями что-либо запрещать, в том числе сериалы и другие творческие произведения. Но может выдавать предписания, если обнаружит нарушения законодательства, и выходить с исками в суд.

Никак не отреагировать на жалобы Роскомнадзор не может. Поэтому не позднее, чем через 30 дней с момента обращения, ведомство даст ответ.

Пока публичного официального заявления от Роскомнадзора не было. Однако, как сообщает сайт foodbool.ru со ссылкой на неназванного представителя Роскомнадзора, ведомство проанализирует все материалы в отношении сериала. При этом вопрос цензуры не стоит, анализ и возможные меры реагирования будут касаться только нарушения законодательства, если оно обнаружится.