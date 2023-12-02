Покупателей напугал подорожавший возврат товаров Wildberries

Пользователи обратили внимание на значительное увеличение максимального размера комиссии за возврат товаров на Wildberries — в некоторых случаях он может достигать 1000 рублей. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Shot Проверка».

Ранее стоимость возврата товара варьировалась от 50 до 100 рублей за один товар. Однако пользователи стали обращать внимание, что для многих заказов возврат подорожал до 200 рублей, а для некоторых товаров он обойдется в 300-500-1000 рублей.

При этом сам маркетплейс опроверг информацию о введении новых ставок на возврат — для клиентов действуют ранее установленные условия, сообщает пресс-служба компании. Компенсация расходов по возврату товара действует только в отдельных случаях.

«Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», — говорится в сообщении.

Согласно данным Wildberries, для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной логистики не превышает 100 рублей. При этом в ряде случаев стоимость обратной доставки рассчитывается индивидуально и может повышаться.