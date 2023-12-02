Первоначальный взнос по льготной ипотеке повысят

Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке»,— пояснил чиновник.

Несмотря на ухудшение качества ипотечных кредитов, льготные ипотечные программы после июля 2024 года планируется сохранить. В настоящее время семейная и льготная ипотеки в России действуют до 1 июня следующего года.

Согласно прогнозу Хуснуллина, по итогам года объем выдачи ипотеки в России достигнет 3,5 триллиона рублей. Ввод жилья в стране в 2023 году оценивается в 104 миллиона квадратных метров.