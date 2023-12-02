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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мыши атаковали окопы украинских военных

Источник:
Sibnet.ru
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Мыши атаковали военнослужащих ВСУ, грызуны облюбовали окопы и массово портят обмундирование, продовольствие, а также перегрызают провода.

Видео с жалобами украинских солдат опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале. Так, в одном ролике несколько мужчин в окопе с нецензурной бранью вытряхивают куртку одного из солдат. Из нее выпадают десятки мышей.

На втором видео показана целая армия мышей, облепивших лежанки и самодельные столы украинских военнослужащих в окопах. Судя по происходящему в ролике, грызуны практически не боятся людей.

Мыши внезапно появились в окопах в ноябре, отмечается в материале. Нередко они портят ценное оборудование — в частности, зафиксированы случаи повреждения терминалов спутникового интернета Starlink.

Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что прошлой зимой в окопах не было ни одной мыши, однако в этом году они появились в огромных количествах.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?