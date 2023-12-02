Мыши атаковали окопы украинских военных

Мыши атаковали военнослужащих ВСУ, грызуны облюбовали окопы и массово портят обмундирование, продовольствие, а также перегрызают провода.

Видео с жалобами украинских солдат опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале. Так, в одном ролике несколько мужчин в окопе с нецензурной бранью вытряхивают куртку одного из солдат. Из нее выпадают десятки мышей.

На втором видео показана целая армия мышей, облепивших лежанки и самодельные столы украинских военнослужащих в окопах. Судя по происходящему в ролике, грызуны практически не боятся людей.

Мыши внезапно появились в окопах в ноябре, отмечается в материале. Нередко они портят ценное оборудование — в частности, зафиксированы случаи повреждения терминалов спутникового интернета Starlink.

Один из украинских бойцов рассказал журналистам, что прошлой зимой в окопах не было ни одной мыши, однако в этом году они появились в огромных количествах.