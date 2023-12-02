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Новое уголовное дело возбудили против Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело вновь возбудили против Навального — на этот раз о вандализме (часть 2 статьи 214 УК), рассказал оппозиционер в своем телеграм-канале со ссылкой на поступившее ему в колонию письмо следователя.

«Они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью», — отметил политик.

Согласно приведенному тексту письма, Навальному вменяют два эпизода вандализма. В чем именно его обвиняют, не уточняется, в письме указан только номер статьи. Следственный комитет информацию о возбуждении нового дела против Навального пока не подтвердил.

Часть 2 статьи 214 предусматривает наказание за вандализм (осквернение зданий, порча имущества в общественных местах), совершенный группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?