Новое уголовное дело возбудили против Навального

Уголовное дело вновь возбудили против Навального — на этот раз о вандализме (часть 2 статьи 214 УК), рассказал оппозиционер в своем телеграм-канале со ссылкой на поступившее ему в колонию письмо следователя.

«Они реально раз в три месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью», — отметил политик.

Согласно приведенному тексту письма, Навальному вменяют два эпизода вандализма. В чем именно его обвиняют, не уточняется, в письме указан только номер статьи. Следственный комитет информацию о возбуждении нового дела против Навального пока не подтвердил.

Часть 2 статьи 214 предусматривает наказание за вандализм (осквернение зданий, порча имущества в общественных местах), совершенный группой лиц или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.