США раскрыли план по снижению доходов России

Белый дом поставил задачу к 2030 году существенно сократить нефтегазовые доходы России, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — сказал он в интервью газете Financial Times, уточнив при этом, что Вашингтон использует для этого санкционный механизм.

Пайетт подчеркнул, что введение санкционных мер будет иметь огромные геополитические последствия — рано или поздно Россия не сможет использовать энергоресурсы в качестве стратегического актива.

При этом по итогам 2023 года российская экономика вырастет — по оценке Брюсселя, она прибавит 2%. Аналогичный прогноз ранее озвучил Международный валютный фонд — по мнению его экспертов, рост составит 2,2%.