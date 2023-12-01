Задержан предполагаемый «талнахский маньяк»

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на трех человек в Талнахе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. В Сети его назвали «талнахским резчиком» или «маньяком с ножом».

Волна слухов о том, что в Талнахе появился маньяк, который нападает со спины и наносит ножевые ранения, разошлась несколько дней назад. Жертвами якобы стали три женщины, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В реальности жертвами нападения стали 45-летний мужчина и 65-летняя женщина. Им в ночь на четверг, 30 ноября, причинены колото-резаные ранения. Оба находятся в больнице. Еще одного 62-летнего мужчину порезали в подъезде.

Соседа последней жертвы и заподозрили в нападениях. Полиция задержала 31-летнего мужчину. В его квартире обнаружены и изъяты ножи, одежда, в которой он, предположительно, был в момент нападения. Они были совершены без причины.

Вещи, изъятые у «талнахского резчика» Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Полиция предупредила, что в мессенджерах рассылают вредоносные ссылки с заголовками «Убийство в Талнахе», «Школьница, которая помогла задержать талнахского резчика». Переход по этим ссылкам дает злоумышленникам доступ к аккаунтам.

Талнах — район Норильска, до 2004 года имел статус отдельного города.