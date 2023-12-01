Путин забрал у иностранцев управление аэропортом Пулково

Президент России Владимир Путин подписал о передаче всех 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющей компании аэропорта Пулково) в собственность «Холдинга ВВСС»

Эти меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием, говорится в документе

При это в указе отмечается, что иностранцы могут восстановить свои права, подав заявления в холдинг, но от них потребуется заключить корпоративные договоры с другими участниками общества с соблюдением требований российского законодательства.

Для сохранения имущественных прав юридических лиц, косвенно владеющих компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы», в холдинг войдут все доли — как иностранные, так и российские — управляющей компании аэропорта Пулково.

Уставной капитал «Холдинга ВВСС» составит 169 миллиардов рублей.