Вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики из студии GSC Game World представили в ходе презентации PC Gaming Show: Most Wanted сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Из ролика следует, что релиз шутера состоится в первом квартале 2024 года.

В сюжетном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 появились ключевые персонажи игры — Бродяга, Коршунов, Фауст, Скиф, Далин. Разработчики включили в ролик фрагменты нескольких катсцен на движке игры.

В интервью китайскому изданию Gamersky представители GSC Game World также рассказали, что на прохождение основной сюжетной линии S.T.A.L.K.E.R. 2 уйдет около 40 часов. При этом шутер будет представлять собой «хардкорный игровой опыт».

Игроки получат минимум подсказок, в Зоне им придется выживать и тактически продумывать каждое столкновение с противником — иначе есть риск слишком частых смертей. В S.T.A.L.K.E.R. 2 также будет четыре концовки.

В настоящее время игра находится на завершающей стадии разработки, однако точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна. На Gaming Show: Most Wanted шутер получил награду как самая ожидаемая игра по версии жюри.