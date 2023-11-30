Хоценко назвал срок сдачи аэропорта‑долгостроя Омск‑Федоровка

Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого началось в далеком1982 году, планируют запустить в 2028 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«В августе получена поддержка проекта по строительству аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас работаем с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Хоценко, сказанные им в ходе обращения с бюджетным посланием к депутатам Заксобрания области.

Губернатор отметил, что общий объем инвестиций в проект составит около 43 миллиардов рублей, при этом частные инвестиции — 19,7 миллиарда рублей. «У нас хорошая резолюция президента, будем все вместе работать, чтобы проект состоялся, и нацеливаться на 2028 год», — подчеркнул Хоценко.

Аэропорт Омск-Федоровка начали строить в 1982 году. В 90-е годы работы полностью прекратили. На данный момент действующий аэропорт находится в черте города, а самолеты при взлете и посадке пролетают над центром Омска.