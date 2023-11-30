НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Хоценко назвал срок сдачи аэропорта‑долгостроя Омск‑Федоровка

Источник:
Sibnet.ru
244 1

Аэропорт Омск-Федоровка, строительство которого началось в далеком1982 году, планируют запустить в 2028 году, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«В августе получена поддержка проекта по строительству аэропорта Омск-Федоровка. Сейчас работаем с федеральным Минтрансом над проектом распоряжения правительства Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Хоценко, сказанные им в ходе обращения с бюджетным посланием к депутатам Заксобрания области.

Губернатор отметил, что общий объем инвестиций в проект составит около 43 миллиардов рублей, при этом частные инвестиции — 19,7 миллиарда рублей. «У нас хорошая резолюция президента, будем все вместе работать, чтобы проект состоялся, и нацеливаться на 2028 год», — подчеркнул Хоценко.

Аэропорт Омск-Федоровка начали строить в 1982 году. В 90-е годы работы полностью прекратили. На данный момент действующий аэропорт находится в черте города, а самолеты при взлете и посадке пролетают над центром Омска.

Еще по теме
Проезд в метро Новосибирска повысят до 35 рублей
«ВИС» заверила, что у четвертого моста в Новосибирске нет изъянов
Появились слухи о разрушении четвертого моста в Новосибирске
Строительство терминала аэропорта в Шерегеше подорожало вдвое
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Как просто увеличить скорость интернета
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский сделал неожиданное высказывание о Донбассе
Определена дата прямой линии и итоговой пресс‑конференции Путина
Кремль заявил, что продолжит считать Армению союзником
Путин пошутил о слезах Силуанова при просьбе о деньгах
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

GammiPluh

И зачем словоблудие, съезди к парням на СВО и поддержи их там