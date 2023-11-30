Назарбаев в мемуарах признал наличие второй жены и еще двух детей

Вышли в свет мемуары первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева под названием «Моя жизнь», в них он признался, что у него была вторая жена и еще двое сыновей

Ранее было известно только об официальном браке Назарбаева с Сарой, на которой он женился в 1962 году. У них родилось три дочери — Дарига (1963), Динара (1967) и Алия (1980).

В мемуарах Назарбаев рассказал историю знакомства со второй женой Асель Исабаевой. Политик впервые увидел ее во время поездки в Талдыкорган. Она была в числе тех, кто встречал казахстанского лидера у трапа самолета. «Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек», — приводит РБК отрывок из книги.

По словам Назарбаева, образ молодой красавицы не уходил из его памяти, а однажды в газете он увидел, что она завоевала Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан», и так смог ее отыскать.

«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — написал первый президент Казахстана.

Они заключили брак «по мусульманскому обычаю». В 2005-м и 2008 годах у Назарбаева родились сыновья Тауман и Байкен. На момент рождения первого сына Назарбаеву было 65 лет. Исабаева участвовала в конкурсе «Мисс Казахстана» в 1999 году, когда ей было 19 лет.